Notturna Olim Palus,in gara nel ricoro di Giuseppe Guadagnino

Sono Francesco Tescione e Roberta Andreoli i vincitori della Notturna Olim Palus – Memorial Roberto Lazzeri che si è tenuta venerdì sera organizzata dall’A.P.D. Olim Palus Latina, con il patrocinio morale del Comune di Latina. L’edizione di quest’anno si è tenuta in clima particolare, nel ricordo di Giuseppe Guadagnino, scomparso giovedì in un incidente stradale al quale i compagni di squadra della Nuova Podistica Latina hanno voluto rendere omaggio partecipando ugualmente alla gara, corsa tutti insieme.

La competizione, che è inserita nel circuito Opes “In Corsa Libera”, ha visto ai nastri di partenza 470 Atleti. Gli atleti di Podistica Aprilia e Podistica Avis Priverno hanno dominato rispettivamente le categorie maschili e femminili della 9 km, che si corre nel cuore di Latina. Tre giri da 3 km, percorso piano a, che ha esaltato il ritmo dei battistrada, cui ben poco hanno potuto fare i fieri inseguitori. Attribuiti i titoli di campione di Latina a Francesco Guidi dell’Intesatletica e campionessa di Latina a Rossella Malaggese del Centro Fitness Montello. Degli oltre 90 premi di categoria assegnati, due portano la firma speciale di Andrea Romano e Devis D’Arpino, mentre l’Opes ha omaggiato Paolo Vargetto dell’Atletica Vaticana, che corre insieme a sua figlia Sara su una sedie a rotelle a tre ruote, e Adriano Percoco del Centro Fitness Montello, che in ogni gara stringe sempre lungo il percorso la mano al figlio Fabrizio, altro ragazzo speciale, sui pattini. Ottima la riuscita della manifestazione, sia sotto il profilo logistico che emotivo.

Nella categoria uomini Francesco Tescione (0:30:14) ha dettato subito la leadership imponendo la distanza sia a Federico Pieragostini della Roma Sud (0:31:24), ed Emanuele Battaglia della Runforever Aprilia (0:31:32). In 0:38:11 Roberta Andreoli ha tagliato il traguardo, seguita da Chiara Camozzi del Running Club Latina (0:40:08) e Francesca Macinenti (0:40:18) del Centro Fitness Montello. I campioni di Latina sono stati invece gli atleti che hanno tagliato per primi il traguardo in qualità di residenti nel capoluogo. Come già detto i pontini top runner rispondono ai nomi di Rossella Malaggese del Centro Fitness Montello (0:45:14) e Francesco Guidi (0:31:57) dell’Intesatletica, peraltro quarto assoluto.

Al Centro Fitness Montello è andato il primato societario per numero di tesserati arrivati al traguardo (80), seguita nella speciale classifica da Running Club Latina (55) e Nuova Podistica Latina (51).