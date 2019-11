Cristiano Tatarelli, vicario del questore, lascia Latina: ricoprirà lo stesso incarico a Milano

Cristiano Tatarelli, vicario del questore, lascia dopo molti anni l'incarico alla Questura di Latina per assumere lo stesso ruolo a Milano. In occasione del trasferimento, i saluti e il ringraziamento dell'amministrazione comunale.

"Complimenti al dotttor Tatarelli per questo prestigioso incarico a Milano – dichiara il sindaco Damiano Coletta – Per anni Cristiano Tatarelli ha servito la città di Latina dapprima come dirigente della Squadra mobile, poi come vVicario, con grande professionalità e competenza. La città non dimenticherà il suo importante contributo per la legalità".



"Un grandissimo in bocca al lupo al dottor Tatarelli – aggiunge il vice sindaco Maria Paola Briganti – Sono felice per lui, per questo nuovo prestigioso incarico che nell’affidargli maggiori responsabilità rende merito all’impegno, alla professionalità e alle doti umane che anche nelle situazioni più complesse abbiamo sempre avuto modo di apprezzare".