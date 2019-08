In attesa di una visita medica rompe la finestra dell'ospedale Goretti: denunciato

Era in attesa di una visita nel reparto Cardiologia e ha danneggiato una finestra dell'ospedale. E' accaduto al Goretti di Latina, dove i carabinieri sono intervenuti nel corso della notte in seguito alla segnalazione di un uomo che dava in escandescenze. Una volta raggiunto il nosocomio, i militari hanno accertato che un 27enne di Roma, senza una ragione, aveva danneggiato la zanzariera della finestra del reparto in cui si trovava in attesa di essere sottoposto a una visita.

I carabinieri lo hanno quindi bloccato evitando che il giovane provocasse ulteriori danni. Lo hanno identificato e poi denunciato in stato di libertà.