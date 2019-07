La provincia flagellata dal vento, 50 interventi dei vigili: alberi caduti e allagamenti

Come annunciato l'ondata di maltempo ha travolto la provincia pontina, con piogge e temporali ma soprattutto fortissime raffiche di vento che hanno creato disagi e molti danni da nord a sud del territorio. Nel corso della notte appena passata il personale dei vigili del fuoco ha effettuato circa 50 interventi di soccorso tecnico urgente per alberi caduti sulla strada, rami pericolanti, fili danneggiati e allagamenti.

Fin dalle prime ore di questa mattina sono stati ancora moltissimi gli interventi urgenti in alcune zone della provincia. Critica la situazione a San Felice Circeo, dove per ore i servizi comunali e la protezione civile comunale hanno lavorato e supportato le squadre di vigili del fuoco. Il vento ha ha divelto alberi e piante che sono collassate su strade comunali e sulle auto in sosta e che hanno portato alla chiusura di alcune vie. Proprio stamattina gli operatori del comune e della protezione civile sono stati assistiti anche dai vigili del fuoco intervenuti su via Tiberio Imperatore per il taglio dei rami. Ci si è poi occupati della raccolta e della pulizia delle strade di tutto il territorio comunale per un intervento straordinario per la rimozione di aghi di pino e per la rimozione di foglie e arbusti sulla sede stradale.

"A causa del forte afflusso di persone tra le vie del paese - chiarisce l'amministrazione attraverso la propria pagina Facebook - l’intervento e stato programmato per questa notte e interesserà anche la pulizia delle caditoie per permettere il normale deflusso dell’acqua. In questo senso anche la società Acqualatina e intervenuta stamattina per un intervento straordinario su via Lungomare Circe".

Disagi si sono registrati anche in altri comuni della provincia, soprattutto quelli costieri dove si sono verificate mareggiate. A Latina interventi per alberi caduti in centro e danni alla rete elettrica che hanno lasciato qualche ora al buio gli utenti.