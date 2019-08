Ruspe a via Goya, area del Comune di Latina liberata da una baracca abusiva

Gli agenti della Polizia Locale municipale e operatori di ABC, l’Azienda per i Beni Comuni di Latina con l’ausilio del Pronto Intervento Sociale del Comune, hanno effettuato oggi un intervento per liberare l’area di via Goya dalla baracca abusiva sporadicamente usata da persone senza dimora.

L'area, in questione, di circa 1000 metri quadrati, è stata oggetto di confisca alla criminalità e verrà sottoposta ad un intervento di riqualificazione finanziato dalla Regione Lazio in favore del Comune e dell'Istituto Tecnico e Professionale San Benedetto per un progetto di mantenimento delle colture arboree.

La zona, vicina al Parco Comunale di via Cambellotti, fanno sapere dal Comune, ne rappresenterà il naturale prolungamento, offrendo ai residenti del quartiere un miglior servizio e a tutti i cittadini il recupero di un'area degradata.