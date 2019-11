Sorpresi con le dosi di eroina pronte per lo spaccio: denunciati

Sorpresi con l'eroina a Latina. Due cittadini di origine indiana, di 29 e 31 anni, sono stati denunciati dai carabinieri della sezione operativa nel corso di un controllo antidroga nei quartieri più a rischio del capoluogo.

I due uomini sono stati notati dai militari. Ad insospettire i carabinieri è stato il loro atteggiamento, così si è proceduto ad un accertamento. Entrambi sono stati sottoposti a una perquisizione personale e sono stati trovati in possesso di 1,75 grammi di eroina suddivisa in 8 involucri di cellophane pronti per lo spaccio.