Fermato e trovato con la droga e un coltello a serramanico: scatta la denuncia per un 30enne

E' stato fermato dagli agenti della squadra volante ma ha dimostrato subito una certa insofferenza al controllo che ha insospettito i poliziotti. M.F., 30 anni, con precedenti penali alle spalle, è stato denunciato a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

L'equipaggio della volante, nell'ambito di un'attività di controllo nelle zone critiche della città, ha fermato l'uomo in via Ofanto, una traversa di via Piave alle spalle di Sport 85. L'atteggiamento nervoso ha però spinto gli agenti a procedere a una perquisizione personale, che in effetti ha dato esito positivo. All'interno del marsupio sono stati ritrovati un cofanetto che conteneva 19 grammi di marijuana e un coltello a serramanico di cui il 30enne non ha potuto giustificare il possesso.

I poliziotti hanno dunque esteso successivamente le verifiche anche all'abitazione, trovando in un cassetto della cucina una piccola bambola matrioska che aveva all'interno una busta trasparente con altri 15 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Accompagnato in questura, è stato identificato e denunciato in stato di libertà.