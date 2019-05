Era ai domiciliari ma in casa nascondeva droga: scoperto e denunciato

Servizi di controllo a tappeto nelle zone più a rischio della città. Gli agenti della volante e le pattuglie del Reparto prevenzione crimine Lazio hanno setacciato in particolare il quartiere Nicolosi e la zona delle autolinee. Nell'ambito di un servizio di contrasto allo spaccio, sulla scorta di informazioni riservate acquisite, i poliziotti sono intervenuti in via G.Rossa per una perquisizione domiciliare.

In casa di un pregiudicato italiano di 56 anni sono stati trovati e sequestrati 30 grammi di hashish. La droga era nascosta nel cassetto della camera da letto e nella cantina dell'abitazione. L'uomo, che si trovava già ai domiciliari, è stato denunciato per detenzione e spaccio di stupefacenti.

Verifiche anche sulla circolazione stradale, che hanno portato all'identificazione di 74 persone, al controllo di 41 auto e alla verifica di 775 targhe con l’utilizzo del sistema di bordo Mercurio del Reparto prevenzione crimine Lazio.