Auto fuori strada su via Sabotino: il ragazzo in prognosi riservata

E' ricoverato in prosgnosi riservata all'ospedale San Camillo di Roma il 19enne che ieri mattina è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto lungo via Sabotino. Il ragazzo ha perso il controllo della vettura, una Ford Fiesta, ed è uscito fuori strada. L'auto ha urtato il muretto di un'abitazione e si è poi capovolta dentro un fosso lungo la strada prendendo fuoco. Per estrarre il ragazzo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

E' ora più chiara anche la dinamica del sinistro, ricostruita dai carabinieri. Il giovane viaggiava in direzione del lido di Latina e ha superato una fila di auto che procedevano nel suo stesso senso marcia verso il lido. Una circostanza che è stata confermata dai numerosi automobilisti che percorrevano strada Sabotino e da una pattuglia dei carabinieri che si trovava in servizio di controllo in zona e che ha notato la scena intimato l'alt al giovane conducente. Il ragazzo però non si è probabilmente neanche accorto della presenza dei militari e ha proseguito la sua corsa.

I carabinieri lo hanno perso di vista per qualche minuto ma qualche centinaio di metri più avanti hanno notato diverse auto ferme e mole persone intorno a un fosso. La Ford Fiesta era uscita fuori strada. Le condizioni del giovane sono apparse subito gravissime ed è stato necessario il trasporto in eliambulanza verso il San Camillo.