Asilo nido chiuso per le infiltrazioni d'acqua: le famiglie chiedono la sospensione della retta

E' stato chiuso nei giorni scorsi l'asilo comunale di via Budapest di Latina "Allegra Brigata". Le incessanti piogge delle ultime settimane hanno infatti provocato importanti infiltrazioni nelle pareti di tre locali della struttura, rendendoli di fatto inagibili per i bambini. Ma ora a farne le spese sono le famiglie, che si trovano a dover pagare la retta mensile di un asilo di cui non possono usufruire per i loro figli.

Gli interventi, come chiarito dall'assessore al Decoro e Lavori Pubblici Emilio Ranieri, partiranno non appena le condizioni meteorologiche consentiranno una tregua, ma la scuola al momento è chiusa fino a data da destinarsi e non è possibile fare previsioni sul rientro dei bambini. I genitori hanno quindi chiesto un incontro con i dirigenti dell'ufficio Asili nido e con l'assessore competente per presentare le loro istanze. Chiedono in particolare che venga sospesa la retta mensile fin quando non sarà ripristinato lo stato dei luoghi o, in alternativa, che i bimbi vengano temporaneamente distribuiti in altri nidi convenzionati con il Comune, compatibilmente con la disponibilità di posti. Sono molte infatti le famiglie che, al costo della retta mensile dell'asilo, hanno dovuto aggiungere quello di una baby sitter o di un asilo privato.