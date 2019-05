Al Francioni si gioca la finale di Coppa Italia serie D: strade chiuse e divieti di sosta

Lo stadio Francioni di Latina ospita oggi, sabato 18 maggio alle 16, la finale di Coppa Italia di serie D tra Messina e Matelica. Per l'occasione è stato necessario predisporre una serie di modifche alla viabilità. In particolare, è stato istituito il divieto di cicolazione e divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i veicoli, nelle seguenti vie e piazze cittadine:

Via Garigliano da Via Teano a Via Aspromonte;

Via Volturno, incluse le relative pertinenze di servizio;

Via I. Nievo (tratto Via Volturno – Via Cena);

Via Aspromonte (tratto Via Medici – Via Amaseno);

Largo Torre Acquedotto (via Calatafimi – Via Aspromonte);

Via Duca del Mare tratto Piazzale Prampolini – Via Garabaldi;

Via La Marmora (tratto Via Rappini – P.le Prampolini);

Via Leone X (tratto Largo Don Bosco – Via La Marmora);

Piazzale Prampolini;

Piazzale Serratore;

Piazzale Vecchi;

Piazzale Micara;

Via dei Mille;

Il divieto di sosta, con l'eccezione di forze dell'ordine e mezzi di soccorso autorizzati, è in vigore dalle 10 di questa mattina, il divieto di transito invece dalle 13,30, fino alla fine della partita e fino alla cessate necessità stabilita dalla Questura di Latina.

È stato inoltre istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli nelle seguenti vie:

Via Calatafimi da Via Teano a Via Medici, escluso residenti;

Via Cena, escluso residenti;

Viale Vittorio Veneto (tratto Via Palestro – Via dei Mille);

Via Montebello (tratto Via Palestro – Via dei Mille);

Via Dandolo;

Via Mameli;

Via I. Nievo tratto Via Cena – Via Rappini, escluso residenti;

Via Pio VI° direzione Largo Don Bosco;

Via Aspromonte tratto Via Beccaria – Via Volturno;

Via Aspromonte tratto Via Rappini – Via Volturno;

Viale XXI Aprile tratto Corso della Repubblica – Viale La Marmora;

Il divieto di circolazione è in vigore dalle 13.30. Sarà infine vietata la sosta anche in Piazza del Quadrato nel tratto compreso Via V. Veneto e Via Garibaldi, per tutti i veicoli eccetto forze dell’ordine, mezzi di soccorso ed autorizzati, dalle 13 di sabato 18 maggio sempre sino a cessata necessità stabilita dalla Questura di Latina.

Per tutta la giornata sarà in vigore anche il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori in vetro, con limitazione da parte degli esercenti alla sola mescita.