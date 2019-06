Reddito di cittadinanza, Latina seconda nel Lazio con oltre 13mila richieste

Superano le 13mila le domande all'Inps per ottenere il Reddito di cittadinanza in provincia di Latina. Ad essere precisi sono 13.299 gli uomini e le donne che si sono rivolti ai caf o agli uffici postali pontini per ottenere il sostegno economico introdotto dal governo nazionale. Lo dice Luigi Garullo, segretario generale della Uil di Latina.

“I dati che abbiamo elaborato – spiega Garullo – collocano Latina al secondo posto tra le province del Lazio per numero di istanze presentate all’istituto nazionale di previdenza sociale. Dietro troviamo Frosinone, Viterbo e Rieti, rispettivamente con 12.773, 6.907 e 3.636 richieste. Latina si attesta sugli stessi livelli di città come Bologna (13.068), Firenze (13.037), Avellino (12.007)".

Eppure, analizzando i numeri della provincia, si scopre che da marzo ad oggi si è registrato un drastico abbassamento di richieste: se a marzo erano state 8.495, ad aprile erano scese a 2.532, a maggio a 1.758, per raggiungere soltanto le 523 unità in questo mese di giugno. “Complessivamente nel Paese sono oltre un milione (1.315.672) le persone che hanno fatto richiesta di Reddito di Cittadinanza – aggiunge il segretario della Uil di Latina – Soltanto nel Lazio raggiungono le118.644 unità. Sempre a livello nazionale spicca il dato della fascia di età compresa tra 40 e 67 anni, che più delle altre sì è appoggiata alla misura di sostegno emanata dal governo gialloverde: questa fascia, composta da oltre 768mila persone, raggiunge da sola il 58,44% del totale delle richieste. Mentre sono soltanto 298mila i cittadini e le cittadine richiedenti che si collocano fascia di età compresa tra i 25 e i 40 anni. I paletti introdotti nella legge hanno limitato di molto il numero delle domande – conclude Garullo – anche i requisiti patrimoniali e di residenza hanno ristretto la platea dei possibili percettori del Reddito. Le persone che invece lo hanno ricevuto si sono ritrovate somme inferiori alle aspettative. E così una misura che aiuta a contrastare la povertà, se non corretta potrebbe non intercettare i reali bisogni delle persone”.