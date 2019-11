Dormitorio invernale, da dicembre la struttura apre le porte a chi ne ha bisogno

Aprirà le sue porte a partire da domani 1 dicembre, come da programma, il dormitorio invernale presso i locali dell’Istituto del Preziosissimo Sangue di viale XXIV Maggio, che lo ha già ospitato nella scorsa stagione.

Si tratta di un centro di accoglienza a bassa soglia, vale a dire aperto a tutti anche a chi non è in regola con i documenti, che già dall’anno scorso, per la prima volta nella storia di questa città, è incardinato nella normale programmazione dei servizi Welfare.

Il dormitorio sarà gestito dalla Cooperativa Medihospes, affidataria del servizio tramite procedura di co-progettazione. Si partirà con 60 posti letto che andranno ad aggiungersi ai 25 già disponibili nell’altre struttura comunale, quella aperta tutto l’anno in via Aspromonte. Il dormitorio invernale consentirà agli utenti di poter usufruire tutti i giorni dalle 19 alle 8 del mattino dei servizi igienici e di un ricovero sicuro per la notte nonché della colazione al mattino.

La struttura rimarrà in funzione fino al 31 marzo prossimo.