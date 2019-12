Preso con quasi 2mila dosi di marijuana e cocaina, condannato a sei anni di carcere

Condanna a sei anni di reclusione per il 23enne di Latina arrestato dai carabinieri il 7 maggio scorso perché trovato in possesso di oltre 400 grammi di marijuana, corrispondenti a 1847 dosi singole, e di 22 grammi di cocaina vale a dire 108 dosi oltre a tre grammi di hascisc.

Ruki Mark Villalobos è comparso questa mattina davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Cario per rispondere di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti con l’aggravante della recidiva specifica e infraquinquennale. Il ragazzo infatti ha già subito condanne per reati analoghi negli ultimi cinque anni. La difesa, rappresentata dall’avvocato Giancarlo Vitelli, ha chiesto che il 23enne venisse giudicato con il rito abbreviato.

Il pubblico ministero Valentina Giammaria al termine della sua requisitoria ha chiesto una condanna a quattro anni di reclusione ma il gup gli ha inflitto una condanna più pesante: sei anni di carcere.