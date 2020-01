In auto con la droga, una mazza da baseball e una spranga di ferro: giovane denunciato

Droga, denaro contante e armi improprie nel bagagliaio di un'auto. E' quanto hanno scoperto i carabinieri a Latina dopo aver fermato e controllato una vettura con due giovani a bordo. I militari hanno controllato e perquisito il conducente e il veicolo e hanno scoperto 12 grammi di hashish e 120 euro in banconote da 20. Una mazza da baseball erano inoltre occultata nel cofano, mentre una spranga di ferro della lunghezza di 50 centimetri è stata ritrovata sotto il sedile del guidatore insieme a un coltellino con residui di sostanza stupefacente.

Nel corso dello stesso controllo il passeggero è stato trovato in possesso di 1,42 grammi di hashish. Per il primo, 28enne di Aprilia, è scattata una denuncia per droga e porto di armi improprie, mentre per il secondo giovane, appena 18enne, una segnalazione alla Prefettura per uso personale di stupefacenti.