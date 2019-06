Controlli contro lo spaccio: due giovanissimi sorpresi con la droga. Denunciato un minorenne

Due giovanissimi sono stati sorpresi con la droga dai carabinieri del Nor - sezione radiomobile, a Latina. Nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla repressione dello spaccio di stupefacenti, i militari hanno fermato un'auto condotta da un 20enne del luogo e hanno proceduto a una perquisizione personale e del veicolo. Accanto al conducente c'era un ragazzo di 17 anni, trovato con 6,8 grammi di hashish suddiviso in sei dosi. Una successiva perquisizione del suo appartamento ha consentito di rinvenire e sequestrare altro materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente. A suo carico è scattata una denuncia a piede libero per detenzione ai fini di spaccio.

Il 20enne aveva la stessa quantità di marijuana ed è stato segnalato alla Prefettura. Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.