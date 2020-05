Blitz della polizia, tre chili di droga nascosti nell'officina: un arresto

Lo hanno fermato mentre, alla guida dell'auto, si stava recando al lavoro, ma il suo nervosismo e la sua insofferenza al controllo si sono rivelati sospetti. I poliziotti della squadra volante di Latina hanno quindi deciso di perquisire l'uomo trovando diversi grammi di hashish. A quel punto l'accertamento si è esteso anche all'attività commerciale dell'uomo, un'officina gestita al livello familiare. Qui, all'interno di un armadietto che si trovava nello spogliatoio, sono stati rinvenuti 3 chili di hashish, già suddivisi in singole confezioni sottovuoto pronte per la vendita. Insieme all'hashish sequestrati anche 150 grammi di marijuana e altri 50 grammi di cocaina.

Sempre nello stesso armadietto, occultati dentro una sacca, gli agenti della volante hanno scoperto 40mila euro in contanti, divisi in banconote di taglio diverso, contenute nelle stesse buste di cellophane utilizzate per il confezionamento della droga. Nel corso della stessa perquisizione i poliziotti hanno anche trovato la macchina utilizzata per confezionare le buste che contenevano sia la droga che il denaro, e tutto il materiale per il confezionamento dello stupefacente: un bilancino di precisione, forbici, un grosso coltello e anche una pistola scacciacani priva del tappo rosso. All'interno dell'officina è stata anche sequestrata un’agenda dove l’uomo teneva una minuziosa contabilità dell'attività parallela di spaccio.

L'uomo, S.V., 31 anni, accompagnato presso gli uffici della Questura, è stato identificato e arrestato per possesso ai fini di spaccio di stupefacente. Nella stessa operazione gli agenti hanno inoltre denunciato a piede libero un dipendente dell'officina, A.S., di 26 anni, trovato con 60 grammi di marijuana.