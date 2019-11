Mezzo chilo di droga, un revolver e munizioni in casa: blitz e arresto a Latina

Droga, armi, munizioni. Un 44enne è stato arrestato dai carabinieri a Latina con un ingente quantitativo di sostanza stupefacente e una pistola. I militari del Nucleo investigativo del reparto operativo hanno effettuato un blitz nell'abitazione e scoperto quattro panetti di hashish per un peso totale di 370 grammi e altri 104 grammi di cocaina già suddivisa in 100 dosi confezionate e pronte per lo spaccio.

Insieme allo stupefacente i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un revolver Smith & Wesson calibro 357 magnum in ottimo stato di conservazione, risultato oggetto di un furto commesso nel 2015 nella provincia di Perugia, e 55 proiettili dello stesso calibro. Trovata nell'appartamento anche la somma in contanti di 4.400 euro ritenuta provento dell'attività di spaccio, che verrà versata su un libretto infruttifero intestato a un fondo unico di giustizia.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Il 44enne del capoluogo è finito nella casa circondariale di via Aspromonte dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria.