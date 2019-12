Usura e spaccio, operazione Scudo: i nomi degli arrestati

Due gruppi criminali distinti che gestivano due affari diversi: l'usura e la droga. Sette gli arresti eseguiti questa mattina nel corso dell'operazione Scudo condotta dai carabinieri del comando provinciale di Latina. In carcere Antonio Di Silvio, 39 anni, esponente del noto clan criminale del capoluogo e già detenuto per una precedente condanna per spaccio di stupefacenti. A suo carico anche l'accusa di esercizio abusivo dell'attività finanziaria.

Agli arresti domiciliari sono finiti invece:

Costantino Annunziato, 45enne di Nettuno, considerato l'intermediario finanziario tra Di Silvio e l'imprenditore di Aprilia che aveva bisogno di denaro:

Sabatino Morelli, 37 anni, anche lui considerato dagli investigatori un intermediario per i prestiti;

Sabrina Narducci, 48 anni, e Cristian De Rosa, 24enne, entrambi di Latina, sono invece coloro ai quali era affidato, secondo l'indagine, lo spaccio di droga tra via Londra e viale Kennedy.

Destinatari della misura cautelare ai domiciliari anche Daniele Di Marco, 43enne di Genzano, e Giovanni De Falco, 46enne di Ariccia, ritenuti invece responsabili di violenza privata e di un episodio di estorsione ai danni dell'imprenditore apriliano.

Ancora irreperibile un altro uomo, un cittadino rumeno accusato invece di favoreggiamento della prostituzione.