Banditi in azione nella notte: fanno esplodere il bancomat della Credem di via Polusca

Assalto notturno allo sportello bancomat della Credem che si trova su via Polusca, a Latina. I residenti della palazzina sono stati svegliati da un improvviso boato che ha fatto letteralmente esplodere lo sportello atm della filiale. La deflagrazione ha fatto volare pezzi della struttura a distanza di decine di metri lungo la strada e nel parcheggio antistante. Nonostante tutto sembra che i malviventi non siano riusciti a prendere il bottino.

L'esplosivo utilizzato sembra che non sia riuscito a far aprire i cassetti del bancomat che contenevano il denaro. E così i banditi sono fuggiti a mani vuote. Ulteriori verifiche sono tuttavia ancora in corso. Si attende infatti l'arrivo di tecnici per analizzare la struttura rimasta e tentare di aprirla per verificare che ci sia ancora il denaro. Un'operazione non semplice dal momento che i metalli risultano completamente fusi.

I malviventi sono stati probabilmente disturbati dall'allarme scattato subito dopo lo scoppio e hanno abbandonato in fretta la banca fuggendo a bordo di un'auto. Le indagini sno affidate ai carabinieri della compagnia di Latina che, dopo un primo sopralluogo avvenuto nella notte, hanno acquisito i filmati delle videocamere dell'istituto di credito.