Era evaso dai domiciliari per comprare le sigarette: ora finisce in carcere

Aveva violato ripetutamente gli obblighi imposti dagli arresti domiciliari, allontanandosi dalla propria abitazione senza autorizzazione. Un equipaggio della squadra volante ha dato esecuzione a una nuova ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip Giuseppe Cario del tribunale di Latina. Rosario Salvatore Gargano, 35 anni, questa volta è finito in carcere.

Ai domiciliari si trovava già per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni e tentata estorsione, ma nonostante la misura restrittiva si era allontanato da casa in maniera reiterata. Proprio nei giorni scorsi, durante un controllo gli agenti lo avevano arrestato di nuovo perché era evaso per comprare le sigarette. Dopo il giudizio per direttissima di ieri, 2 settembre, Gargano era però stato sottoposto alla misura dei domiciliari, ma il giudice, in seguito alla segnalazione della polizia, ha disposto l'aggravamento della misura e il suo trasferimento in carcere.