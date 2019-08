Evade dai domiciliari per comprare le sigarette, arrestato dagli agenti della Volante

Tradito dalla sua dipendenza dal fumo. Un uomo di 35 anni è stato arrestato questa mattina a Latina per evasione dagli arresti domiciliari da una pattuglia della Squadra volante impegnata in specifici servizi di prevenzione e controllo voluti dal Questore Amato sulle persone sottoposte agli arresti domiciliari nelle varie zone della città.

Erano circa le 10 quando gli agenti si sono presentati in viale Petrarca per effettuare un controllo su una persona sottoposta al regime degli arresti domiciliari ma all’interno dell’abitazione hanno trovato soltanto la madre che non è stata in grado di riferire dove si trovasse il figlio. Sono quindi iniziate le ricerche nelle strade della zona di residenza nel giro di qualche minuto gli agenti hanno rintracciato G.R., queste le sue iniziali, che stava rientrando pacificamente in casa: per giustificare la sua assenza ha spiegato che si era assentato un minuto per andare a comprare le sigarette.

Ma questo non è bastato perché per lui è scattato l’arresto con l’accusa di evasione dagli arresti domiciliari. L’uomo è stato prima portato in Questura poi riaccompagnato a casa in attesa del processo per direttissima che si terrà lunedì.