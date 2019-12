Falsi certificati medici per invalidità e porto d'armi: arresti e perquisizioni

Un'operazione di polizia giudiziaria è in corso questa mattina, 10 dicembre, nelle province di Roma, Latina e Caserta, L'indagine ha consentito di smantellare un sistema di corruzione finalizzato al rilascio di false certificazioni mediche utilizzate per ottenere indebitamente benefici relativi a pensioni di invalidità, licenze di porto d’armi e permessi particolari per i destinatari di provvedimenti giudiziari.

L'attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica e condotta dai carabinieri del Nas di Latina, ha portato all’esecuzione di numerose misure cautelari, perquisizioni e sequestri a carico di soggetti coinvolti nel sistema illecito. I particolari dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa, alla presenza del pocuratore aggiunto di Latina Carlo Lasperanza, che si terrà presso la sede del comando provinciale carabinieri.