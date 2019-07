Carica il suo fucile da caccia e parte un colpo: l'uomo si ferisce all'addome

E' arrivato all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina con una ferita da colpo di arma da fuoco all'addome. Un uomo trasportato in codice rosso al pronto soccorso ed ha raccontato di essersi ferito mentre caricava il proprio fucile da caccia. Il colpo sarebbe dunque partito accidentalmente.

L'uomo non è comunque in gravi condizioni e non è in pericolo di vita. Sul caso però indaga la polizia, che è intervenuta sul posto per cercare di ricostruire la dinamica dell'accaduto e verificare la versione fornita dal ferito.