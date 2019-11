Latina, fermato dai carabinieri con un coltello mentre disturba i fedeli all'ingresso della chiesa

Era in una evidente condizione di confusione il 58enne di Latina che questa mattina ha messo in atto un’azione di disturbo delle persone che stavano entrando in chiesa per assistere alla messa.

G.V., queste le iniziali dell’uomo, era in stato di alterazione psico fisica e si aggirava davanti ad una chiesa di Latina infastidendo coloro che stava entrando. In seguito alla segnalazione di alcuni cittadini sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile che lo hanno fermato e sottoposto ad una perquisizione che ha consentito di scoprire che era in possesso di un coltello a serramanico.

L’uomo è stato allontanato e denunciato.