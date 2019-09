"Se toccano una toccano tutte", Latina scende in piazza contro la violenza sulle donne

"Se toccano una toccano tutte". Con questo slogan ieri sera, 29 settembre, Latina ha manifestato contro la violenza sulle donne. Il corteo, nato per iniziativa di Non una di meno Latina, Centro Donna Lilith, Arcigay, SeicomeSei, coopperativa Karibu e Aid con il patrocinio del Comune, è partito da Piazza San Marco e ha attraversato le vie del centro cittadino fino a Piazza del Popolo.

"Dal silenzio sono spuntate mille voci Accendiamo per ricordare queste donne e che questi atti di violenza si sono consumati soprattutto all'interno della famiglia. Facciamo luce sul volto degli assassini, non stranieri non sconosciuti, ma uomini che siedono sulla nostra stessa tavola, dormono nel nostro stesso letto". E non è un caso che si sia scelta questa data per il corteo di Latina. Il 29 settembre è infatti la data del Massacro del Circeo, il femminicidio che sconvolse la provincia e l'Italia intera.

La manifestazione di ieri ha però voluto ricordare anche le troppe vittime del territorio che in questi anni hanno subìto atti di violenza e perso la vita: non solo Donatella e Rosaria, ma anche Elisa, Desirèe, Alessia e Martina, Gloria.

