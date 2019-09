'Se toccano una toccano tutte', stasera la fiaccolata per le strade del centro

‘Se toccano una toccano tutte’. Questo lo slogan della fiaccolata per dire basta alla violenza contro le donne che si terrà questa sera, 29 settembre, alle 20 a partire da piazza San Marco per poi snodarsi in corteo per le strade del centro cittadino. L’evento - nato su iniziativa di Non Una di Meno Latina, Centro Donna Lilith, Arcigay Latina, SeicomeSei, AID Italia-Agenzia per l’inclusione e i diritti, Cooperativa Karibu con il patrocinio del Comune di Latina – non si tiene nella giornata odierna per caso.

Il 29 settembre è infatti una data simbolica perché nella notte tra il 29 e il 30 settembre 1975 ebbe luogo il cosiddetto Massacro del Circeo. “Quei fatti e il processo che ne seguì, insieme a quello “per stupro, di qualche anno dopo – spiegano gli organizzatori - cambiarono in questa città l’animo delle donne, che corsero in Tribunale tutti i giorni a far sentire la propria presenza, rilanciò una coscienza femminista che lascerà un segno in città ma anche nell’intera società italiana. Ma la storia purtroppo non insegna visto che nel nostro territorio le statistiche sulla violenza di genere raggiungono dati allarmanti e molti episodi spesso passano inosservati.

Saremo lì per Donatella e Rosaria, per Elisa, per Desiré, per Alessia e Martina, per Gloria e per tutte quelle che ogni giorno continuano a subire atti di violenza di genere in un assordante silenzio generale”.