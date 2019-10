Codici contro Acqualatina: i lavori vanno fatti di notte per non danneggiare gli esercizi commerciali

Proteste diffuse contrro Acqualatina che ha comunicato l'interruzione del flusso idrico per la quasi totalità della giornata di domani - dalle ore 12 alle ore 22 - in quasi tutto il territorio del comune di Latina, ad eccezione di alcune zone per la necessità di effettuare una serie di lavori. "Appare davvero singolare - denuncia il responsabile provinciale Codici Antonio Bottoni - che tutti i lavori eseguiti negli ultimi tempi da Acqualatina o per conto di questa, vengano svolti nelle ore centrali del giorno, quando è massima la richiesta di acqua sia da parte della cittadinanza che da parte di numerose attività commerciali e non, che dell’acqua hanno assoluta necessità per il loro svolgimento"

L'associazione consumatori sottolinea come gli esercizi quali bar, ristoranti, e tutti quelli legati in genere alla ristorazione, barbieri e parrucchiere, oltre che studi dentistici, come è noto, non possono funzionare senza la disponibilità dell’acqua, spesso anche in quantitativi significativi.

"E’ evidente che, oltre ai disagi che ciò crea, a moltissime attività provoca danni economici spesso ingenti - spiega ancora Bottoni - i quali, comunque vanno ad aggiungersi alle già note difficoltà legate alla non favorevole congiuntura generale. Codici ritiene a dir poco inconsueto che tali lavori non possano essere eseguiti in orari diversi o persino di notte, quando, al contrario tali attività sono chiuse o, comunque, la richiesta d’acqua è ridotta al minimo. Codici, pertanto, auspica che Acqualatina riveda in senso favorevole ai cittadini ed all’economia locale la propria politica in tal senso, facendo svolgere di notte i lavori che richiedono l’interruzione del flusso idrico, e richiamando anche la responsabilità degli organi di vigilanza, facenti capo alla Provincia di Latina ed alla Segreteria Tecnica Operativa affinché al Gestore vengano dettate precise disposizioni favorevoli all’utenza in merito".