Il presidente Mattarella premia la studentessa di Latina: Procaccini la invita in Europa

"Bravi gli studenti che oggi hanno ricevuto dal Presidente Mattarella il titolo di Alfiere della Repubblica per i meriti acquisiti nel loro percorso di studi. Nei prossimi giorni inviterò, in particolare, Francesca Ludovici, diplomatasi al Liceo classico di Latina, e Diego Sparagna, lo studente di Nettuno, in rappresentanza dei 26 ragazzi insigniti del prestigioso riconoscimento, a visitare la sede di Roma del Parlamento Europeo e a Bruxelles per fargli i miei complimenti e avere con loro un proficuo scambio di idee sul futuro dell’Europa”. L'europarlamentare di Fratelli d'Italia Nicola Procaccini è intervenuto sulla cerimonia che si è svolta ieri, 22 ottobre, al Quirinale nel corso della quale sono stati premiati i 26 studenti più bravi d'Italia, tra cui appunto la studentessa del capoluogo Francesca Ludovici.

“Sono i giovani il vero patrimonio da valorizzare per costruire il futuro dell’Italia - aggiunge Procaccini - creiamo le condizioni perché anche la loro prospettiva professionale sia nel nostro Paese. Abbiamo il dovere, come cittadini e come rappresentati istituzionali, di garantire le condizioni affinché talenti come Francesca e Diego, ma, più in generale, tutti i nostri giovani, non lascino l’Italia per portare all’estero il loro patrimonio culturale e creativo, come purtroppo, seppur a malincuore, ha dichiarato una delle altre ragazze premiate. La vera ricchezza dell’Italia sono i nostri giovani, sono i talenti che tutto il mondo ci invidia. Ecco perché sarà un piacere condividere idee e prospettive con questi nostri ragazzi”.