Una folla commossa per l'ultimo saluto alla 28enne Chiara Battisti, vittima di un incidente

Una folla commossa ha salutato per l'ultima volta Chiara Battisti, 28enne di Latina, deceduta per le conseguenze dell'incidente avvenuto nella notte tra il 10 e l'11 luglio sull'Appia, a Pontinia. I funerali sono stati celebrati nella chiesa di Santa Rita, poco lontano dal quartiere in cui la ragazza abitava con la famiglia. Si sarebbe dovuta laureare tra pochi giorni in Farmacia ma la sua giovane vita è stata stroncata improvvisamente mentre tornava a casa dopo aver trascorso la serata fuori insieme al fidanzato. La chiesa non è riuscita a contenere tutti gli amici e i parenti di Chiara che si sono radunati per partecipare alla cerimonia. Ad accompagnare la bara all'uscita le note della canzone di Claudio Baglioni "E tu come stai" e poi i palloncini fatti volare in aria.

E' ancora ricoverato in condizioni serie all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina il fidanzato della ragazza, anche lui 28enne. I due ragazzi viaggiavano a bordo di una Bmw quando si sono scontrati frontalmente con una Mini che proveniva dall'opposto senso di marcia e che avrebbe invaso la loro corsia. Nel violento schianto tra le due auto aveva perso la vita il conducente della Mini, Alessandro Paolucci, 40enne di Cisterna, morto sul colpo.