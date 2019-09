Raffica di furti in auto nel parcheggio sulla Pontina: due denunce

Furti a raffica nelle auto lungo la Pontina. Dopo una serie di episodi segnalati nei giorni scorsi, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Latina sono intervenuti nell'area parcheggio di un bar tavola calda, all'altezza della zona di Borgo Grappa, dove hanno bloccato due uomini e li hanno perquisiti.

L'accertamento ha consentito di scoprire un telecomando inibitore delle frequenze di apertura e chiusura delle automobili. I due, di 70 e 43 anni, residenti a Napoli, sono stati trovati in possesso di una forcina per l'apertura dei veicoli. Il sospetto è che si tratti proprio dei ladri che hanno fatto razzia nei veicoli in sosta. Per entrambi è stata inoltrata la proposta di foglio di via obbligatorio dal comune di Latina dopo la denuncia per possesso di arnesi da scasso.