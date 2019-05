Banda dei furti in villa, una delle donne chiede di essere ascoltata dal giudice

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giorgia Castriota interrogherà nuovamente domani mattina Adele Iannuzzelli, una delle persone finite in carcere nell’ambito dell’operazione denominata “San Valentino” con la quale la Squadra Mobile di Latina nel febbraio scorso ha sgominato una banda – i cui componenti sono tutti di Napoli - accusata di avere messo a segno furti in alcune regioni del centro Italia.

E’ stata la donna, che è tuttora detenuta e alla quale viene contestata la partecipazione a 14 colpi, a chiedere di essere nuovamente ascoltata.

Il processo alla banda, che su richiesta della Procura si terrà con il giudizio immediato cautelare, prenderà il via il 3 luglio prossimo davanti al Tribunale di Latina.