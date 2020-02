Furto notturno di generi alimentari nel minimarket: uno fugge, l'altro viene arrestato

Avevavo messo a segno il furto di alcuni generi alimentari all’interno di un minimarket poi alla vista di una volante sono fuggiti: uno a bordo della bicicletta del titolare dell’esercizio commerciale è riuscito a far perdere le proprie tracce, l’altro invece, rimasto a piedi, è stato bloccato e arrestato.

Protagonisti due cittadini indiani incappati in un servizio di pattugliamento notturno delle strade di Latina. Era da poco passata la mezzanotte quando due equipaggi della Squadra Volante, a seguito di segnalazione giunta al 113, sono intervenuti presso un minimarket sito in viale Kennedy, dove era scattato l’allarme antiintrusione. Arrivati sul posto gli agenti hanno visto due persone, una stava scavalcando la recinzione in metallo per uscire dall’attività commerciale, l’altra sistemava la merce rubata su una bicicletta di proprietà del proprietario del negozio. Alla vista dei poliziotti si sono dati alla fuga e nel corso dell’inseguimento uno dei due è stato immediatamente bloccato, mentre l’altro, dopo aver abbandonato la bicicletta e la merce rubata, approfittando del buio, è riuscito a far perdere le proprie tracce. La refurtiva del valore di circa 70 euro è stata riconsegnata al titolare del negozio così come la bicicletta.

L’uomo fermato, accompagnato presso gli uffici della Questura, è stato identificato per S.S., cittadino indiano di 36 anni. Per lui è scattato l’arresto.