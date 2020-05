Si aggirano con fare sospetto tra le abitazioni, interviene la polizia. Arrestata una 28enne

In seguito alla segnalazione al 113 per la presenza di persone sospette viste aggirarsi tra le abitazioni, questa mattina si è reso necessario l’intervento della polizia in via Cerreto La Croce a Latina. Al termine degli accertamenti una giovane di etnia nomade è stata arrestata.

La segnalazione è arrivata intorno alle 13 e sul posto si è recata una pattuglia della Squadra Volante impegnata nei controlli tesi alla prevenzione ed al contrasto dei reati in genere e al rispetto delle prescrizioni imposte dal Dpcm per il contenimento e la gestione dell’emergenza coronavirus.

Appena intervenuti, gli agenti hanno bloccato due cittadine di etnia nomade ed all’esito di tutti i controlli e gli accertamenti del caso una di loro, una 28enne nata in Germania, è risultata gravata da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura per i Minorenni di Roma, dovendo espiare 4 mesi di reclusione per il reato di furto aggravato.

Una volta ultimate le formalità di rito, la giovane è stata condotta presso la casa circondariale Rebibbia di Roma.