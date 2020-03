Banda del buco in azione al Compro Oro: i ladri si calano dal soffitto e saccheggiano il negozio

Banda del buco in azione ieri, giovedì 5 marzo, a Latina in un Compro Oro di Latina. Il furto si è consumato nell'esercizio commerciale di via Isonzo durante la pausa pranzo, mentre la struttura aveva appunto chiuso i battenti per po riaprire nel pomeriggio.I ladri hanno approfittato di due circostanze favorevoli: l'assenza dei gestori e il fatto che l'appartamento al primo piano dello stesso edificio fosse vuoto da qualche tempo.

La banda ha quindi deciso di introdursi nel negozio attraverso l'abitazione sovrastante. I malviventi sono entrati nell'appartamento vuoto e hanno lavorato a lungo per praticare un foro che ha consentito loro di aprirsi un varco e di arrivare nel negozo direttamente dal soffitto, senza destare sospetti all'esterno. Una volta dentro hanno ripulito l'attività commerciale e poi si sono dati alla fuga con un consistente bottino.

I gestori dell'attività si sono accorti di quanto era successo solo dopo aver riaperto la saracinesca. Immediato l'allarme alla polizia, arrivata sul posto per i primi sopralluoghi utili a isolare impronte o tracce lasciate dai malviventi. Il bottino ammonta a diverse decine di migliaia di euro.