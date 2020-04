Ruba un defibrillatore da una colonnina sulla strada: inseguito e bloccato dai carabinieri

Denunciato per furto aggravato e possesso ingiustificato di grimaldelli. A Latina i carabinieri della sezione radiomobile, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno scoperto un uomo che aveva appena rubato un defibrillatore. Il ladro, un cittadino indiano di 44 anni, aveva appena asportato lo strumento da una colonnina installata su una strada pubblica.

Alla vista dei militari ha cercato di allontanarsi in tutta fretta ma è stato subito raggiunto e fermato. E' stato trovato in possesso del defibrillatore e di un paio di cesoie con cui aveva manomesso la colonnina. Per l'uomo è scattata quindi una denuncia a piede libero.