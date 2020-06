Furto notturno al McDonald's, rubate le offerte per iniziative benefiche: individuato l'autore

Furto da McDonald's di via Romagnoli, a Latina, nella notte tra domenica e lunedì. Il responsabile della catena si è accorto che erano stati rotti i vetri all'ingresso dell'esercizio commerciale e ha avvertito la polizia.

Durante il primo sopralluogo, i poliziotti hanno individuato diverse tracce di sangue a terra e alcune impronte lasciate su diverse superfici del locale. Sul posto sono arrivati quindi anche gli esperti della polizia scientifica che hanno rilevato le impronte lasciate e hsnno provveduto a campionare le tracce ematiche presumibilmente lasciate dal ladro, che si era tagliato con i vetri infranti.

Gli agenti intanto hanno acquisito le immagini delle telecamere a circuito chiuso del locale e hanno constatato che il furto con spaccata era stato commesso da un solo soggetto, che era riuscito a impossessarsi solo dei pochi spiccioli raccolti per alcune iniziative benefiche all'interno di alcuni contenitori lasciati all'interno dell'esercizio. Le immagini delle telecamere, insieme ai risultati delle impronte raccolte sul posto, hanno permesso l’individuazione del presunto autore del furto. L’uomo è stato denunciato in stato di irreperibilità e sono in corso ulteriori accertamenti per acquisire altre prove.