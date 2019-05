Banda delle slot in azione, colpo notturno in un bar di via delle Congiunte

Banda delle slot machine in azione nella notte a Latina. Preso di mira il bar V&B che si trova in via delle Congiunte sinistre. I malviventi sono riusciti ad entrare nel locale forzando una saracinesca e una volta all'interno dell'esercizio hanno rubato gratta e vinci e portato via tre slot e una macchinetta cambia soldi.

Le slot sono state caricate poi a bordo di un mezzo, probabilmente un furgone, che si è dileguato nella notte. Sul posto gli agenti della squadra volante dopo l'allarme lanciato dai proprietari. Ancora da quantificare il bottino del colpo.