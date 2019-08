Rubano la borsa in un'auto in via Toti poi fuggono a bordo di uno scooter

Un furto è stato messo a segno questa mattina in centro a Latina. E' accaduto in via Toti. Vittima è una signora che si trovava alla guida della propria auto e che è stata derubata della borsa appoggiata sul sedile del passeggero.

L'episodio è avvenuto intorno alle 12 di oggi. Ad agire, secondo le prime informazioni, sono stati due uomini a bordo di uno scooter che hanno affiancato la vettura in sosta e infranto il vetro per poi rubare la borsa lasciata sul sedile. Una volta preso il bottino i due sono poi fuggiti per le strade del centro facendo perdere le tracce. Sul posto la squadra volante della questura che ha raccolto la denuncia della signora.