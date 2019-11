Servizio di accalappiacani, annullata la gara della Asl: tutto da rifare

Il Consiglio di Stato infatti ha annullato la gara la gara di appalto per il servizio di accalappiacani sull’intero territorio provinciale. La decisione è arrivata nella giornata di ieri quando i giudici hanno accolto il ricorso presentato dalla Animal Service di Latina che aveva impugnato l’aggiudicazione da parte della Asl alla Dog’s Town srl di Caserta sostenendo che il prezzo a base di gara era eccessivamente basso.

L’Azienda sanitaria infatti a ottobre 2018 aveva aggiudicato il servizio per 240mila euro alla unica ditta che aveva partecipato e la Animal Service, il cui primo ricorso era stato dichiarato inammissibile dal Tar e che aveva gestito il servizio fino a settembre 2018, si era rivolta al Consiglio di Stato con un ricorso degli avvocati Chiara e Corrado De Simone e Massimiliano Bruno. Nell’istanza si sottolineava come la cifra proposta fosse eccessivamente bassa per garantire un servizio di buon livello sull’intero territorio provinciale tanto che la precedente gara era stata assegnata per 700mila euro. L’altro fattore determinante è stato il rischio di una drastica riduzione del personale addetto al recupero e al pronto intervento per gli animali visto che dai vecchi nove addetti si sarebbe passati a due. Il Consiglio di Stato ha dunque accolto tale prospettazione e annullato la gara della Asl di Latina.

“A quel prezzo – commentano i legali della Animal Service – un operatore economico serio non può espletare il servizio. Il pronunciamento del Consiglio di Stato ha dunque annullato il bando dell’Azienda sanitaria travolgendo – sottolineano ancora i legali – tutti gli atti successivi con conseguente illegittimità della gestione provvisoria affidata in questa fase alla Dog’s Town e l’obbligo di riaffidare il servizio ad un prezzo diverso da quello fissato nel bando annullato e tale da consentire una corretta gestione”.