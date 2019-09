Lotta alle ludopatie, sabato torna a Latina la “Giornata del Buon Gioco”

Anche quest’anno si rinnova a Latina l’appuntamento con la “Giornata del Buon Gioco”, l’evento organizzato dal Comune insieme a Rete Città Sane, Asl e Provincia in collaborazione con i sindacati Cgil, Cisl e Uil, con l'obiettivo di parlare di contrasto alla dipendenza del gioco d’azzardo.

L’appuntamento è per sabato 14 settembre a partire dalle 17.30 in Piazza Berlinguer, nel giardino dell’ex scuola di via Milazzo. Sarà un pomeriggio all’insegna dell’allegria e del divertimento e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. La prima parte si svilupperà attraverso approfondimenti tematici, interventi degli operatori, punti di ascolto, giochi e dimostrazioni. Alle 20.30 è invece in programma la cena sociale e poi si andrà avanti fino a tarda sera con musica e con la proiezione di un film.

Hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa: Liceo Scientifico G.B. Grassi; Luridoteca; Ass. Fantasticart; Asd Il Dragone Scacchi; Ass. Board Games Latina; Quinto Elemento - Board And Card Game Store; Imperium - Games Latina; Comitato Latina Nord; Osservatorio delle Associazioni del Comune di Latina; Associazione Quartieri Connessi; Ass. Ludicamente; Domus Mea Progetto Laboratorio di Psicomusicità; Ordine dei Medici; Asd Moveway; Progetto Faro Latina; Ludoteca della Scienza/Cnr-Ifn; Forum Giovani; Liceo Manzoni.