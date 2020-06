Tribunale, fine del lockdown: da mercoledì riparte l'attività giudiziaria

Anche l'attività giudiziaria del Tribunale di Latina riparte, con le dovute cautele, ma senza più le restrizioni dovute al Coronavirus. Da mercoledì 1 luglio riprendono le udienze fissate nel calendario dei collegi e dei giudici monocratici e riaprono le cancellerie dopo quattro mesi di lockdown.

A ufficializzarli il presidente della sezione penale Gian Luca Soana che in una nota indirizzata ai colleghi ha specificato che le attività ripartono “secondo le modalità ordinarie pur tenendo conto della necessità di evitare gli assembramenti organizzandosi in maniera che per ciascuna udienza la trattazione dei procedimenti avvenga con previsione di orari differenziati". Quindi ciascun presidente di collegio o giudice monocratico dovrà valutare, nei giorni antecedenti l’udienza, se la trattazione di tutti i processi inseriti nel ruolo sia compatibile con l’esigenza di evitare assembramenti; nel caso in cui ci fosse questo rischio dovrà valutare se sia possibile risolvere il problema attraverso una fissazione degli orari di chiamata di ciascun processo o se invece non si debba provvedere ad un rinvio di alcuni processi dando il necessario preavviso alle parti interessate. Sarà sempre facoltà del giudice a decidere se svolgere il processo a porte chiuse per evitare la presenza di troppe persone in aula. Con il venir meno delle norme utilizzate negli ultimi tre mesi non sarà più possibile utilizzare il remoto per le direttissime e i collegamenti in videoconferenza per i detenuti.

E ancora dal 1 luglio, come stabilito dal dirigente del Tribunale, gli avvocati avranno libero accesso alle cancellerie essendo venuto meno il sistema dell’ingresso contingentato previa prenotazione. Le istanze e le liste testi dunque non dovranno più essere inviate attraverso la Posta certificata ma depositate presso le cancellerie di piazza Buozzi. Nel settore