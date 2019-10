Operazione interforze, sgomberata la villa di Antonio Ciarelli in via Andromeda

E' scattato questa mattina, 24 ottobre, lo sgombero della villa confiscata alla famiglia Ciarelli che era di proprietà del capostipite Antonio. Anche questa abitazione, come quella sgomberata nelle scorse settimane, si trova in via Andromeda, in zona Pantanaccio. Sul posto polizia, carabinieri, polizia locale e Guardia di Finanza, coordinate dalla Questura di Latina.

Presenti anche gli operatori del 118. Antonio Ciarelli è infatti malato da tempo e aveva fatto ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo per sospendere lo sgombero. Alla famiglia, come disposto dalla Corte, dovrà essere garantita una soluzione abitativa idonea alle condizioni dell'uomo. Il ricorso di Ciarelli era stato infatti respinto nei giorni scorsi.