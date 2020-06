Il comandante generale del Lazio della Guardia di finanza Rosario Lorusso in visita al comando di Latina

Il comando provinciale della guardia di finanza ha ricevuto ieri, 25 giugno, la visita del comandante regionale Lazio, generale di divisione Rosario Lorusso, accolto dal colonnello Michele Bosco e dai comandanti dei reparti territoriali.

L’alto ufficiale si è intrattenuto con i militari in servizio ai quali ha espresso la stima per i risultati ottenuti, spronandoli ad impegnarsi sempre di più nella lotta alle frodi fiscali, agli illeciti sperperi delle risorse pubbliche, alle illegalità finanziarie, nonché, in questo particolare momento di crisi, alle turbative della libera concorrenza e del mercato ed ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico locale. Nel corso della mattinata, il generale Lorusso, accompagnato dal colonnello Bosco, ha incontrato inoltre il prefetto Maria Rosa Trio e il procuratore capo della Repubblica Giuseppe De Falco.

Il comandante Regionale, nel raccogliere il plauso delle autorità per l’impegno e la professionalità dimostrata dalle Fiamme Gialle pontine, ha sottolineato la necessità di garantire la continuità dell’azione ai fini della sicurezza economico-finanziaria del territorio e del concorso al mantenimento dell’ordine pubblico.