Incendio all'alba, auto distrutta dalle fiamme: intervengono vigili del fuoco e carabinieri

Auto a fuoco, all'alba di oggi, a Latina. E' accaduto a Borgo Montello, dove è intervenuta, intorno alle 5 di questa mattina, 1° maggio, una squadra di vigili del fuoco di Aprilia. Gli operatori, una volta sul posto, hanno preso atto che un'auto, in sosta a bordo strada, era completamente avvolta dalle fiamme.

Subito sono iniziate le operazioni di spegnimento per scongiurare il propagarsi del rogo nella vegetazione adiacente. Successivamente, in stretta collaborazione con i carabinieri che hanno raggiunto il luogo dell'incendio, si è cercato di risalire alle cause che al momento nn è stato però possibile accertare. Non si esclude dunque nessuna ipotesi.