Due auto distrutte dal fuoco in un garage: allarme in una palazzina a Latina

Due auto a fuoco in un garage a Latina. L'allarme è scattato poco prima dell'alba di oggi, 22 gennaio, in via della Locomotiva. Immediato l'intervento di una squadra di vigili del fuoco nell'autorimessa di una palazzina privata.

I due mezzi erano completamente avvolti dalle fiamme e ormai distrutti ma i vigili hanno cercato di contenere il rogo per evitare che si propagasse. Al termine delle operazioni si è preso atto che la struttura, a causa del forte calore sprigionato dall'incendio, era inaccessibile. Il sopralluogo del personale dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine ha poi consentito di accertare al momento che le cause dell'incendio sarebbero di natura accidentale.