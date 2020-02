Incendio in un capannone vicino alla Pontina: la struttura semi distrutta dal fuoco

Incendio nella tarda serata di ieri, 3 febbraio, all'interno di un capannone che si trova in una traversa sulla Pontina, all'altezza del chilometro 78,100, nel territorio di Latina. Il rogo è divampato tra le 19 e le 20 nella struttura che era utilizzata da una ditta di pulizie. Non c'erano persone presenti in quel momento, ma i danni sono stati ingenti.

Il fuoco ha completamente distrutto il soffitto. Dopo l'allarme al 115, sul posto sono intervenuti cinque mezzi dei vigili del fuoco che hanno lavorato per ore per riuscire a domare le fiamme. Restano ancora da accertare le cause dell'incendio.