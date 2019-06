A fuoco un contatore dell'Enel di un palazzo in centro: l'intervento dei vigili del fuoco

Un principio di incendio si è sviluppato intorno alle 20 di questa sera in via Mameli, in pieno centro cittadino. Sul posto una squadra di vigili del fuoco che ha immediatamente domato il rogo evitando conseguenze e danni.

Secondo le prime informazioni il principio di incendio è scaturito da un corto circuito di un cavo del contatore Enel di un palazzo. E' stato dunque necessario anche l'intervento dei tecnici della compagnia che hanno chiuso il contatore dell'intero edificio. Nessuna conseguenza per i residenti.