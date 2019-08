Incendio a Latina: in fiamme l'ex bar del mercato di via Rossetti

Un incendio è divampato all'interno della struttura abbandonata dell'ex bar del mercato del martedì, su via Rossetti. Una colonna di fumo nero si è alzata dall'interno dell'edificio nel primo pomeriggio di oggi, 25 agosto, ed è ben visibile da tutto il quartiere.

Sul posto una squadra di vigili del fuoco per domare il rogo. Non si conoscono ancora le cause. L'ex bar era però da diverso tempo diventato un punto di riferimento per lo spaccio. La struttura ormai fatiscente e in stato di abbandono era da tempo occupata e veniva utilizzata per spacciare eroina. Numerose le segnalazioni dei residenti della zona, allarmati dal via vai di acquirenti a qualsiasi ora del giorno. Del caso ci eravamo occupati nelle scorse settimane. Non di rado l'edificio veniva utilizzato per consumare sul posto lo stupefacente, anche da giovanissimi.

Nei giorni scorsi un primo blitz della polizia e poi l'annuncio dell'amministrazione comunale: entro fine anno un bando per affidare la struttura e riqualificarla.