Garage a fuoco in via Geminiani: evacuato un palazzo. Intossicati alcuni residenti

Paura in via Geminiani, nel quartiere Q5, per un grosso incendio divampato nella notte. Il rogo si è sviuppato all'interno del garage di una palazzina ma in poco tempo il fumo ha invaso le scale e raggiunto gli appartamenti al primo piano rendendo difficile ai residenti lasciare il condominio.

Immediato l'allarme ai vigili del fuoco che, con l'utilizzo di una scala, hanno proceduto subito all'evacuazione del palazzo mettendo in salvo tutti i residenti, a partire da anziani e bambini. Sul posto anche le pattuglie della polizia e diverse ambulanza del 118 che hanno soccorso diverse persone rimaste intossicate dopo aver respirato il fumo. Fra loro anche una mamma e una bambina.

Da chiarire le cause del rogo, ma sembra che le fiamme si siano sviluppate da una delle auto del garage.